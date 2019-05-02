Александр Горбунов : "Я - автор "Сталингулага"
Би-би-си встретилась c самым популярным Telegram-блогером России - владельцем канала "Сталингулаг", который до недавних пор был анонимным.
"Если вдруг я не приеду к 12:00, значит, это произошло не по моей воле", - написал Александр Горбунов корреспонденту Би-би-си.
Тем не менее к 11:00, согласно договоренности, у редакции появился большой микроавтобус. Водитель опустил на землю складной металлический пандус; до редакции Александру помогла добраться жена.
Горбунов говорит, что по дороге за микроавтобусом следовал белый "Форд". Слежку он связывает с событиями последних дней — загадочными визитами правоохранительных органов к его родителям и родственникам.
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2 мая 2019
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