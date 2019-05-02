5 лет трагедии в Одессе: что говорят по разные стороны баррикад?
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Пять лет трагедии в Одессе: что говорят по разные стороны баррикад?

2 мая 2014 года во время столкновений между участниками и противниками Майдана в Одессе погибло 48 человек. Большинство были противниками Майдана.

Значительная часть людей погибла, забаррикадовавшись в Доме профсоюзов, где вспыхнул пожар.

С тех пор открыты десятки уголовных производств, но виновных так и не наказали.

Стороны противостояния обвиняют в убийствах друг друга.

Под вопросом остаются действия милиции, которая, по словам сторонников Майдана, открыто им противостояла.

  • 2 мая 2019
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