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ТВ-новости: Первомай шагает по планете: барабан в автозаке, желтые жилеты и портреты Ленина
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 1 мая:
- Посол раздора. Обсудим, можно ли считать отзыв российского посла Михаила Бабича из Беларуси победой Александра Лукашенко.
- Восстание или попытка переворота. В Венесуэле продолжаются столкновения между сторонниками президента Мадуро и оппозицией.
- Аресты и казни без суда в Ливии. Расследование Арабской службы Би-би-си
- Макияж без правил. Мы познакомимся с российским визажистом, который создает необычные образы не только с помощью косметики, но и цифровой графики.
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1 мая 2019
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