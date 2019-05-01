ТВ-новости: Первомай шагает по планете: барабан в автозаке, желтые жилеты и портреты Ленина
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: Первомай шагает по планете: барабан в автозаке, желтые жилеты и портреты Ленина

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 1 мая:

  • Посол раздора. Обсудим, можно ли считать отзыв российского посла Михаила Бабича из Беларуси победой Александра Лукашенко.
  • Восстание или попытка переворота. В Венесуэле продолжаются столкновения между сторонниками президента Мадуро и оппозицией.
  • Аресты и казни без суда в Ливии. Расследование Арабской службы Би-би-си
  • Макияж без правил. Мы познакомимся с российским визажистом, который создает необычные образы не только с помощью косметики, но и цифровой графики.
  • 1 мая 2019
Go to next video: Первомай в России: задержания, технопарад и Ленин