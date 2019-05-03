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Видео
О Холокосте через "Инстаграм": о чем сторис Евы и кто это придумал?
Как могла бы выглядеть страничка девочки, жившей во времена Холокоста, в “Инстаграме”?
Израильский бизнесмен взял за основу дневники погибшей в Освенциме 13-летней Евы Хейман и снял фильм от ее лица исключительно в сторис. Эта идея понравилась не всем.
Он рассказал Русской службе Би-би-си о своем противоречивом проекте.
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3 мая 2019
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