О холокосте через "Инстаграм": о чем сторис Евы и кто это придумал?
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О Холокосте через "Инстаграм": о чем сторис Евы и кто это придумал?

Как могла бы выглядеть страничка девочки, жившей во времена Холокоста, в “Инстаграме”?

Израильский бизнесмен взял за основу дневники погибшей в Освенциме 13-летней Евы Хейман и снял фильм от ее лица исключительно в сторис. Эта идея понравилась не всем.

Он рассказал Русской службе Би-би-си о своем противоречивом проекте.

  • 3 мая 2019
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