В шаге от смерти. История пережившей Холокост Фаины Геллер
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В шаге от смерти. История пережившей Холокост Фаины Геллер

В Израиле сегодня день траура - вспоминают жертв Холокоста. Под звуки сирены на две минуты остановилось все движение, и израильтяне молча почтили память погибших. Фаине Геллер было 9 лет, когда началась война.

Ее семья попала в гетто в Беларуси и была обречена на уничтожение.

“Когда видите, что идут черные машины, бегите прячьтесь - говорили нам родители… Повсюду был шум, крики и бесконечная стрельба…“ - вспоминает она о днях, проведенных в гетто.

Об ужасах, пережитых в детстве, и о том, как Фаине удалось выжить – в видео Русской службы Би-би-си.

  • 2 мая 2019
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