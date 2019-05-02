ТВ-новости: Пять лет после трагедии в Одессе: почему никто не наказан?
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ТВ-новости. Пять лет трагедии в Одессе: почему никто не наказан?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 2 мая:

  • Пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе произошел пожар, в котором погибли почти 50 человек. Что сегодня говорят те, кто был по разные стороны баррикад.
  • Больше не аноним. Эксклюзивное интервью автора популярного канала "Сталингулаг" Александра Горбунова.
  • Инстаграм во времена Холокоста. Израильский бизнесмен рассказал историю погибшей в Освенциме девочки с помощью сторис.
  • Холодильники, вертолеты и роботы. Пятьсот лет назад умер человек, который все это изобрел - Леонардо да Винчи.
  • 2 мая 2019
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