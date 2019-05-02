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ТВ-новости. Пять лет трагедии в Одессе: почему никто не наказан?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 2 мая:
- Пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе произошел пожар, в котором погибли почти 50 человек. Что сегодня говорят те, кто был по разные стороны баррикад.
- Больше не аноним. Эксклюзивное интервью автора популярного канала "Сталингулаг" Александра Горбунова.
- Инстаграм во времена Холокоста. Израильский бизнесмен рассказал историю погибшей в Освенциме девочки с помощью сторис.
- Холодильники, вертолеты и роботы. Пятьсот лет назад умер человек, который все это изобрел - Леонардо да Винчи.
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2 мая 2019
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