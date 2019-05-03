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Михаил Зыгарь: неизвестно, кто сейчас является президентом России
На днях президент России Владимир Путин подписал закон об автономной работе интернета в России.
Декларируемая цель закона - обеспечить работу российского сегмента интернета в случае его отключения от общемировой сети.
Как это будет работать? Как повлияет на противостояние властей и мессенджера "Телеграм"? Кто вообще принимает решения в Кремле?
Мы беседовали с писателем, автором исторических проектов и в прошлом журналистом Михаилом Зыгарем.
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3 мая 2019
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