Михаил Зыгарь: Неизвестно кто сейчас является президентом России
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Михаил Зыгарь: неизвестно, кто сейчас является президентом России

На днях президент России Владимир Путин подписал закон об автономной работе интернета в России.

Декларируемая цель закона - обеспечить работу российского сегмента интернета в случае его отключения от общемировой сети.

Как это будет работать? Как повлияет на противостояние властей и мессенджера "Телеграм"? Кто вообще принимает решения в Кремле?

Мы беседовали с писателем, автором исторических проектов и в прошлом журналистом Михаилом Зыгарем.

  • 3 мая 2019
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