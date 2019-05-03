Чернобыль в деталях: как улицы Припяти стали местом для компьютерной игры?
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Чернобыль в деталях: как улицы Припяти стали ареной для компьютерной игры?

Украинские разработчики создали компьютерную игру, место действия которой разворачивается районе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС. При создании проекта не использовалась компьютерная графика.

В помещении был создан макет площадью более 200 квадратных метров.

На нем в деталях воссозданы не только улицы, но и здания внутри.

  • 3 мая 2019
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