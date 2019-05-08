Внутри песчаной бури. Стена шторма накрыла город в Австралии
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Внутри песчаной бури. Стена шторма накрыла город в Австралии

Над штатом Виктория в Австралии пронеслась мощная песчаная буря.

Сильный ветер с песком на 10 минут превратил день в ночь в городе Милдьюра.

Мы собрали кадры очевидцев.

  • 8 мая 2019
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