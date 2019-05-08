"Он просто мечта". Гарри и Меган показали сына
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"Он просто мечта". Гарри и Меган показали сына

Герцог и герцогиня Сассекские впервые показали публике своего первенца. Сын Гарри и Меган родился 6 мая.

Как его назвали - пока неизвестно.

Малыш стал уже восьмым правнуком королевы Елизаветы II.

  • 8 мая 2019
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