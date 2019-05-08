Петух, стул и чемпионство в СИЗО. Суд над Кокориным и Мамаевым в цитатах
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"Петух", стул и чемпионство в СИЗО. Суд над Кокориным и Мамаевым в цитатах

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получили до полутора лет колонии общего режима каждый. Преснеский суд признал их виновными по громкому делу о драках в Москве.

События, из-за которых футболисты попали под суд, произошли в октябре 2018 года. К процессу было приковано внимание общественности.

Что проходило в суде последние полгода — рассказываем главное в цитатах за две минуты.

  • 8 мая 2019
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