"Петух", стул и чемпионство в СИЗО. Суд над Кокориным и Мамаевым в цитатах

Американский сериал о Чернобыле: впечатления сталкера

Американская компания HBO сняла сериал про Чернобыль. Фотограф Игорь Хомыч, который регулярно бывает в закрытой чернобыльской зоне и изучал события того времени, рассказал о впечатлениях от просмотра первой серии.