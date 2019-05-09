Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
В Новосибирске открыли памятник Сталину. Место искали три года
В День Победы в Новосибирске открыли памятник Иосифу Сталину. Бюст, созданный на пожертвования поклонников, установили на территории областного комитета КПРФ.
Споры о месте установки шли несколько лет.
Худсовет города отклонил три разные варианта размещения в центре города, потому что он может вызвать отрицательную реакцию у значительной части жителей.
-
9 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне