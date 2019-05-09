В Новосибирске открыли памятник Сталину
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В Новосибирске открыли памятник Сталину. Место искали три года

В День Победы в Новосибирске открыли памятник Иосифу Сталину. Бюст, созданный на пожертвования поклонников, установили на территории областного комитета КПРФ.

Споры о месте установки шли несколько лет.

Худсовет города отклонил три разные варианта размещения в центре города, потому что он может вызвать отрицательную реакцию у значительной части жителей.

  • 9 мая 2019
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