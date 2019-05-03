ТВ-новости: Итоги выборов на Украине: когда инаугурация Зеленского?
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ТВ-новости: когда инаугурация Зеленского?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 3 мая:

  • Окончательные итоги выборов: когда инаугурация Владимира Зеленского и сможет ли он распустить Верховную Раду.
  • "Неизвестно, кто сейчас президент России". Мы поговорили с Михаилом Зыгарем о российской политике, журналистике и контроле за интернетом.
  • Ядерное сдерживание. Корреспондент Би-би-си побывал на британской атомной подводной лодке.
  • "Африканский эскимос". Мы познакомимся с тоголезцем, который мечтал жить в Гренландии и осуществил свою мечту еще в шестидесятых. А потом познакомил с культурой эскимосов и других.
  • Байопик со скандалом. Почему родственники писателя Толкина недовольны фильмом о жизни автора "Хоббита" и "Властелина колец".
  • 3 мая 2019
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