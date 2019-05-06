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ТВ-новости: катастрофа "Суперджета": 41 погибший. Мнения экспертов
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 6 мая:
- 41 погибший. О трагедии в Шереметьево - летчик-испытатель Виктор Заболотский.
- Трудная дорога к богу. Грузинские активисты протестуют против решения Азербайджана закрыть доступ к храму на границе двух государств.
- Это мальчик! У герцогини Сассекской Меган и британского принца Гарри родился первенец. Королем ему скорее всего не стать.
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6 мая 2019
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