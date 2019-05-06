ТВ-новости: катастрофа "Суперджета": 41 погибший. Мнения экспертов

Из Мексики в Кострому: как медаль вернулась к ветерану, у которого ее украли

Александр Смирнов во время Великой Отечественной войны смог пережить ранение пулей снайпера и получил орден. В 1980-х награда пропала. И вернулась в семью только в этом году.