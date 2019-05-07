Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: вопросы о крушении "Суперджета" в Шереметьево
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 7 мая:
- Ошибки пилотов, или кто и зачем пытается обвинить экипаж "Суперджета" в авиакатастрофе в Шереметьево.
- Чернобыль как американский сериал. О большой премьере HBO и о том, насколько достоверны описанные в нем события.
- Победа демократии или предательство. Выборы мэра Стамбула, в которых партия президента Эрдогана проиграла, отменены.
- Нескромное обаяние гламура. В Нью-Йорке прошел знаменитый благотворительный вечер Met Gala, который еще называют Оскаром в мире моды.
-
7 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне