ТВ-новости: причины катастрофы SSJ 100
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ТВ-новости: вопросы о крушении "Суперджета" в Шереметьево

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 7 мая:

  • Ошибки пилотов, или кто и зачем пытается обвинить экипаж "Суперджета" в авиакатастрофе в Шереметьево.
  • Чернобыль как американский сериал. О большой премьере HBO и о том, насколько достоверны описанные в нем события.
  • Победа демократии или предательство. Выборы мэра Стамбула, в которых партия президента Эрдогана проиграла, отменены.
  • Нескромное обаяние гламура. В Нью-Йорке прошел знаменитый благотворительный вечер Met Gala, который еще называют Оскаром в мире моды.
  • 7 мая 2019
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