Правда и вымысел: как фильм о Толкине вызвал эпический скандал
В британский прокат вышел фильм "Толкин" - кинобиография автора всемирно известных "Хоббита" и "Властелина колец".
Интерес к фильму изрядно подогрет разразившимся накануне появления фильма скандалом: родственники писателя очень негативно высказались об этой ленте.
На стороне наследников выступил и Джон Гарт, автор книги "Толкин и Великая война", описывающей примерно тот же ранний период жизни писателя, который послужил материалом для фильма.
"Байопики обычно позволяют себе изрядную свободу в обращении с фактами, и этот фильм не исключение. Одобрение со стороны семьи Толкина придало бы фильму достоверности и помогло бы не допустить искажений и неточностей. В противном случае мы оказываем дурную услугу истории", - заявил Гарт.
О фильме и о скандале вокруг него рассказывает обозреватель Би-би-си по вопросам культуры Александр Кан.
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3 мая 2019