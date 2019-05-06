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Видео
Видео изнутри сгоревшего "Суперджета"
Следственный комитет России опубликовал видео изнутри сгоревшего "Суперджета", который накануне потерпел крушение в московском аэропорту "Шереметьево". Самолет совершил экстренную посадку, а затем загорелся.
На борту находились 78 человек - пятеро членов экипажа и 73 пассажира. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.
В СКР заявили, что пока рассматривают разные версии произошедшего. Среди них - недостаточная квалификация персонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
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6 мая 2019
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