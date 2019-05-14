"Сохранить наш хрупкий север": история одной встречи посреди тундры
В конце марта на Ямале около 30 оленеводов собрались на встречу в одном из чумов. Обсуждали насущные вопросы - проблемы трудоустройства, новые запреты на вылов рыбы, сокращение поголовья оленей.
Позже власти назвали встречу оленеводов несанкционированным митингом, а на Ейко Сэротэтто - оленевода-общественник и члена региональной ячейки КПРФ - завели административное дело об организации несогласованного массового мероприятия посреди тундры. Сегодня, 14 мая, суд Ямальского района решил не наказывать оленевода.
Русская служба Би-би-си отправилась за полярный круг, чтобы записать историю Ейко Сэротэтто и узнать, что обсуждали в чуме и как живут оленеводы Ямала.
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14 мая 2019
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