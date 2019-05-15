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Третий день протестов в Екатеринбурге: около 60 задержанных
В Екатеринбурге уже три дня продолжаются акции протеста против строительства храма на месте городского сквера.
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По разным данным на акции 15 мая задержали от 58 до 70 человек. Сотрудники ОМОН применили к протестующим дубинки.
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15 мая 2019
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