Третий день протестов в Екатеринбурге: около 60 задержанных
Media playback is unsupported on your device
Видео

Третий день протестов в Екатеринбурге: около 60 задержанных

В Екатеринбурге уже три дня продолжаются акции протеста против строительства храма на месте городского сквера.

По разным данным на акции 15 мая задержали от 58 до 70 человек. Сотрудники ОМОН применили к протестующим дубинки.

  • 15 мая 2019
Go to next video: В Екатеринбурге тысячи людей митингуют против строительства храма