Два видения "Евровидения": нужно ли бойкотировать конкурс?
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Два видения "Евровидения": нужно ли бойкотировать конкурс?

В Израиле проходит финал 64-го песенного конкурса "Евровидение". В этом году он оказался даже более политизированным и противоречивым, чем обычно.

Пока тысячи фанатов "Евровидения" и журналистов из десятков стран собираются в Тель-Авиве, активисты призывают к бойкоту конкурса и привлекают внимание к положению палестинцев в регионе.

Русская служба Би-би-си поговорила в Тель-Авиве с педагогом по вокалу и давним фанатом "Евровидения" Андреем Юрецом и с израильским активистом Таней Рубинштейн из движения "Коалиция женщин за мир".

  • 18 мая 2019
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