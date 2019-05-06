Подкаст "Разговоры с арбитром": за кого болеет жена Варди, как Семак привел "Зенит" к золоту и откуда в спорте гомофобия
В четвертом эпизоде подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают острейшую концовку английской футбольной Премьер-лиги, спорят о вкладе Сергея Семака в победу питерского "Зенита" в российском чемпионате, а также выясняют, зачем известная французская газета L'Equipe поместила на обложку своего спецвыпуска фото целующихся ватерполистов.
Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.
Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iTunes или iPodcasts, а также в Overcast.
Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.
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6 мая 2019
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