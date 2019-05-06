Жена Варди, доблесть Семака и гомофобия в спорте
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Подкаст "Разговоры с арбитром": за кого болеет жена Варди, как Семак привел "Зенит" к золоту и откуда в спорте гомофобия

В четвертом эпизоде подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают острейшую концовку английской футбольной Премьер-лиги, спорят о вкладе Сергея Семака в победу питерского "Зенита" в российском чемпионате, а также выясняют, зачем известная французская газета L'Equipe поместила на обложку своего спецвыпуска фото целующихся ватерполистов.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iTunes или iPodcasts, а также в Overcast.

Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.

  • 6 мая 2019
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