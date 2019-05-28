Подкаст "Разговоры с арбитром": цветущий Семин, скромный Василевский и стареющая "Барселона"
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Диагноз российскому футболу, мировому хоккею и стареющей "Барселоне"

В седьмом выпуске подкаста "Разговоры с арбитром" Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко обсуждают победителей и проигравших российского футбольного первенства, анализируют успех финских хоккеистов, спорят о том, как можно реанимировать "Барселону" и делают прогнозы на главные финалы футбольного сезона.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iPodcasts и в Overcast.

Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.

  • 28 мая 2019
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