Подкаст "Разговоры с арбитром": английский футбол - лучший в Европе, британский хоккей - пока нет
В пятом эпизоде подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко рассказывают истории дублеров, которые помогли "Ливерпулю" и "Тоттенхэму" выйти в финал Лиги чемпионов, спорят о том, стоило ли отдавать финал Лиги Европы Баку, вспоминают исторические достижения завершившегося чемпионата Англии, а также знакомятся с британской сборной, впервые за четверть века принимающей участие в чемпионате мира по хоккею.
Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.
Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iTunes или iPodcasts, а также в Overcast.
Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.
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13 мая 2019
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