Английский футбол - лучший в Европе, британский хоккей - пока нет
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Подкаст "Разговоры с арбитром": английский футбол - лучший в Европе, британский хоккей - пока нет

В пятом эпизоде подкаста Русской службы Би-би-си Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко рассказывают истории дублеров, которые помогли "Ливерпулю" и "Тоттенхэму" выйти в финал Лиги чемпионов, спорят о том, стоило ли отдавать финал Лиги Европы Баку, вспоминают исторические достижения завершившегося чемпионата Англии, а также знакомятся с британской сборной, впервые за четверть века принимающей участие в чемпионате мира по хоккею.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iTunes или iPodcasts, а также в Overcast.

Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.

  • 13 мая 2019
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