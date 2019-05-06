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"Я на седьмом небе от счастья": принц Гарри рассказал о рождении сына
В понедельник утром, 6 мая, на свет появился первенец принца Гарри и герцогини Сассекской Меган. Позже принц Гарри выступил с заявлением.
Принц рассказал, что его супруга и сын чувствуют себя прекрасно. Имя малышу еще не выбрали, но принц Гарри пообещал, что вскоре семья раскроет новые детали.
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6 мая 2019
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