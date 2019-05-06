"Я на седьмом небе от счастья": принц Гарри рассказал о рождении сына
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Я на седьмом небе от счастья": принц Гарри рассказал о рождении сына

В понедельник утром, 6 мая, на свет появился первенец принца Гарри и герцогини Сассекской Меган. Позже принц Гарри выступил с заявлением.

Принц рассказал, что его супруга и сын чувствуют себя прекрасно. Имя малышу еще не выбрали, но принц Гарри пообещал, что вскоре семья раскроет новые детали.

  • 6 мая 2019
Go to next video: Роды по-британски: история двух Кейт