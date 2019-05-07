Американский сериал о Чернобыле: впечатления сталкера
Media playback is unsupported on your device
Видео

Американский сериал о Чернобыле: впечатления сталкера

Американская компания HBO сняла сериал про Чернобыль.

Фотограф Игорь Хомыч, который регулярно бывает в закрытой чернобыльской зоне и изучал события того времени, рассказал о впечатлениях от просмотра первой серии.

  • 7 мая 2019
Go to next video: Мэром Стамбула стал оппозиционер, но выборы отменили