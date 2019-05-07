Возгорание Sukhoi Superjet 100: почему обвиняют пилотов?
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Возгорание Sukhoi Superjet 100: почему обвиняют пилотов?

Ряд российских СМИ написали, что приоритетной версией расследования крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево является ошибка пилотов.

О вопросах, которые спустя два дня остаются к возгоранию самолета в Шереметьево, рассказал корреспондент Би-би-си Павел Аксенов.

  • 7 мая 2019
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