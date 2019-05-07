Мэром Стамбула стал оппозиционер, но выборы отменили
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Мэром Стамбула стал оппозиционер, но выборы отменили

ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула.

На них в марте победил представитель оппозиции Экрем Имамоглу.

О политических последствиях этого решения рассказала корреспондент из Турецкой службы Би-би-си Чагыл Касапоглу.

  • 7 мая 2019
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