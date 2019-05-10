Белорусская бабушка хранит память о своем спасении в старой жестянке. Что внутри?
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Белорусская пенсионерка хранит память о своем спасении в старой жестянке. Что внутри?

Память о войне Зинаида Митрофановна Кравчук хранит в старой немецкой жестянке. На войне, которую она помнит, человек всегда оставался человеком – и немецкий солдат, и военный латышский фельдшер.

Детские воспоминания о врагах, которые ее несколько раз спасали, в видео Русской службы Би-би-си.

  • 10 мая 2019
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