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Белорусская пенсионерка хранит память о своем спасении в старой жестянке. Что внутри?
Память о войне Зинаида Митрофановна Кравчук хранит в старой немецкой жестянке. На войне, которую она помнит, человек всегда оставался человеком – и немецкий солдат, и военный латышский фельдшер.
- "Это же русская медаль!" Как мексиканец возвращает ордена Второй мировой
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Детские воспоминания о врагах, которые ее несколько раз спасали, в видео Русской службы Би-би-си.
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10 мая 2019
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