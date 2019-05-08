Футболисты Кокорин и Мамаев получили сроки: вернутся ли они на поле?
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Футболисты Кокорин и Мамаев получили сроки: вернутся ли они на поле?

Суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в хулиганстве, однако решил, что они действовали без предварительного сговора.

Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев - на месяц меньше. Корреспондент Би-би-си Лиза Фохт рассказала о подробностях.

  • 8 мая 2019
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