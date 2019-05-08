Пилот "Аэрофлота": в ручном режиме мы садимся ежедневно
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Пилот "Аэрофлота": в ручном режиме мы садимся ежедневно

Одной из версий следствия о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" в Шереметьево называют ошибку пилотов.

Пилот компании Андрей Литвинов рассказал в интервью, могли ли его коллеги ошибиться и принять какие-то другие решения.

В результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлота" погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

  • 8 мая 2019
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