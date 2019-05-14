Первый корреспондент Би-би-си по ЛГБТ: о религии, России и каминг-ауте
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"Религия – это сложная тема!" Зачем Би-би-си ЛГБТ-корреспондент?

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У Би-би-си недавно появился первый корреспондент по вопросам ЛГБТ. Им стал ведущий Би-би-си Бен Хант.

Но зачем Би-би-си такая роль? Как соблюдать баланс в религиозных вопросах? Как обстоят дела в этой области в Британии и России? Каким был его собственный каминг-аут?

Об этом корреспондент Русской службы Бен Тавенер спросил у самого Бена Ханта.

  • 14 мая 2019
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