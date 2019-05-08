ТВ-новости: есть ли спортивное будущее у Кокорина и Мамаева?
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ТВ-новости: есть ли спортивное будущее у Кокорина и Мамаева?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 8 мая:

  • Вне игры. Российских игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к полутора годам тюрьмы по делу о драках в Москве.
  • Человеческий фактор. Обсуждаем пилотом "Аэрофлота" Андреем Литвиновым, все ли сделал экипаж, чтобы предотвратить трагедию суперджета сухой в Шереметьево.
  • Дипломатический скандал из-за литовского памятника в США. Как монумент командиру "лесных братьев" в Чикаго поссорил Россию и Литву.
  • Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Принц Гарри и его супруга впервые показали первенца и дали ему имя.
  • 8 мая 2019
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