Танцующий мальчик с протезом прославился в сети.
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Танцор с протезом. Афганский мальчик стал звездой интернета

Ахмеду пять лет, он живет в Афганистане. Когда ему еще не было года, его ранили и он остался без ноги. Сейчас Ахмед стал звездой в "Твиттере".

Недавно он получил новый протез, их необходимо менять по мере роста ребенка. Мальчик так обрадовался, что стал танцевать.

Это сняла на телефон его врач и опубликовала в интернете.

  • 11 мая 2019
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