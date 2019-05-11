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Танцор с протезом. Афганский мальчик стал звездой интернета
Ахмеду пять лет, он живет в Афганистане. Когда ему еще не было года, его ранили и он остался без ноги. Сейчас Ахмед стал звездой в "Твиттере".
Недавно он получил новый протез, их необходимо менять по мере роста ребенка. Мальчик так обрадовался, что стал танцевать.
Это сняла на телефон его врач и опубликовала в интернете.
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11 мая 2019
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