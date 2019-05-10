Киселев, Лунгин и Фельгенгауэр о Сергее Доренко
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Сергей Доренко. Киселев, Лунгин и Фельгенгауэр вспоминают журналиста

Известный российский журналист Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года. Ему было 59 лет. Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле в центре Москвы.

Русская служба Би-би-си поговорила с его коллегами и друзьями.

  • 10 мая 2019
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