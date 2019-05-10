Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Сергей Доренко. Киселев, Лунгин и Фельгенгауэр вспоминают журналиста
Известный российский журналист Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года. Ему было 59 лет. Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле в центре Москвы.
Русская служба Би-би-си поговорила с его коллегами и друзьями.
-
10 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне