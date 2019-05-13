В Сирии двухлетняя девочка выжила после авиаудара, но потеряла семью
Media playback is unsupported on your device
Видео

Война в Сирии: ребенка спасли из-под обломков в Идлибе

Двухлетнюю Хадиджу Аль-Хамдан спасли из-под обломков после бомбардировки в Идлибе. Эта провинция одна из последних, остающихся под контролем повстанцев и джихадистов.

Под обломками дома погибла вся семья Хадиджы: мать, отец и двое братьев.

По данным UNICEF, в 2018 году из-за боевых действий в Сирии погибли 1106 детей - это самое большое количество за 8 лет войны в стране.

  • 13 мая 2019
Go to next video: Алеппо: девочка с простреленным позвоночником