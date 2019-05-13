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Война в Сирии: ребенка спасли из-под обломков в Идлибе
Двухлетнюю Хадиджу Аль-Хамдан спасли из-под обломков после бомбардировки в Идлибе. Эта провинция одна из последних, остающихся под контролем повстанцев и джихадистов.
Под обломками дома погибла вся семья Хадиджы: мать, отец и двое братьев.
По данным UNICEF, в 2018 году из-за боевых действий в Сирии погибли 1106 детей - это самое большое количество за 8 лет войны в стране.
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13 мая 2019
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