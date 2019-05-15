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Сборная Британии по хоккею на Чемпионате мира впервые за 25 лет. Как ей это удалось?
Сборная Великобритании впервые за 25 лет попала в финальную стадию Чемпионата мира по хоккею. Их соперниками в группе А стали Германия, Финляндия, Канада, США, Дания, Франция и Словакия. Как хоккеистам из страны футбола удалось пробиться на международный турнир?
Накануне начала Чемпионата британская сборная даже даже победила в дружеском российских хоккеистов из нижегородского “Торпедо”, но во втором матче все-таки проиграла.
Рассказываем, как британский хоккей становится сильнее.
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15 мая 2019
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