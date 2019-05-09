Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: Бессмертный полк в Тбилиси, Киеве, Риге и Лондоне
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 9 мая:
- Дань памяти или "победобесие". Как отмечали и о чем спорили 9 мая в Киеве, Тбилиси, Риге и Лондоне.
- "Чтобы здесь не было НАТО". Суд в Черногории заочно приговорил предполагаемых сотрудников военной разведки России к длительным срокам заключения за подготовку госпереворота.
- Представитель США по Украине Курт Волкер рассказал, стоит ли возлагать надежды на минский процесс, и как США относятся к Владимиру Зеленскому.
- Гол на последних секундах. Футболисты "Тоттенхэма" повторили подвиг "Ливерпуля" и вышли в финал Лиги Чемпионов наперекор всему.
-
9 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне