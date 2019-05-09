ТВ-новости: Бессмертный полк в Тбилиси, Киеве, Риге и Лондоне
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ТВ-новости: Бессмертный полк в Тбилиси, Киеве, Риге и Лондоне

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 9 мая:

  • Дань памяти или "победобесие". Как отмечали и о чем спорили 9 мая в Киеве, Тбилиси, Риге и Лондоне.
  • "Чтобы здесь не было НАТО". Суд в Черногории заочно приговорил предполагаемых сотрудников военной разведки России к длительным срокам заключения за подготовку госпереворота.
  • Представитель США по Украине Курт Волкер рассказал, стоит ли возлагать надежды на минский процесс, и как США относятся к Владимиру Зеленскому.
  • Гол на последних секундах. Футболисты "Тоттенхэма" повторили подвиг "Ливерпуля" и вышли в финал Лиги Чемпионов наперекор всему.
  • 9 мая 2019
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