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ТВ-новости: трибунал ООН рассматривает дело о захвате украинских моряков
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 10 мая:
- Судьба моряков. Международный трибунал ООН по морскому праву рассматривает дело о захвате Россией украинских экипажей в Керченском проливе.
- Великолепная четверка. Впервые в финале европейских футбольных турниров сыграют клубы из одной страны. И это английские клубы.
- Осторожно, интернет выключается. Почему власти Казахстана ограничили доступ к социальным сетям и СМИ.
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10 мая 2019
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