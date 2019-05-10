ТВ-новости: адвокат Илья Новиков о судьбе украинских моряков
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ТВ-новости: трибунал ООН рассматривает дело о захвате украинских моряков

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 10 мая:

  • Судьба моряков. Международный трибунал ООН по морскому праву рассматривает дело о захвате Россией украинских экипажей в Керченском проливе.
  • Великолепная четверка. Впервые в финале европейских футбольных турниров сыграют клубы из одной страны. И это английские клубы.
  • Осторожно, интернет выключается. Почему власти Казахстана ограничили доступ к социальным сетям и СМИ.
  • 10 мая 2019
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