ТВ-новости: трибунал ООН рассматривает дело о захвате украинских моряков

"Сорвать ации протеста". Зачем Казахстан блокировал соцсети

В то время, когда бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наблюдал за российской военной техникой на параде Победы в Москве, у него на родине отключали доступ к Телеграму, Фейсбуку и некоторым СМИ. Это связывали с попытками сорвать акции протеста. Казахстанская прокуратура заявила, что "в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая текущего года в незаконных митингах". Политолог Расул Жумалы рассказал о блокировках.