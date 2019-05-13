ТВ-новости: "Аэрофлот" отменяет рейсы SSJ100
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ТВ-новости: есть ли будущее у "Суперджетов"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 13 мая:

  • О будущем российских "Суперджетов" - авиационый обозреватель Анастасия Дагаева.
  • Удается ли властям остановить лесные пожары в Иркутской области.
  • Украинский обозреватель Виталий Портников о том, что ждет страну при президенте Владимире Зеленском.
  • Россияне в списке самых богатых жителей Британии. Почему Лондон остается привлекательным городом для российских олигархов.
  • 13 мая 2019
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