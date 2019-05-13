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ТВ-новости: есть ли будущее у "Суперджетов"?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 13 мая:
- О будущем российских "Суперджетов" - авиационый обозреватель Анастасия Дагаева.
- Удается ли властям остановить лесные пожары в Иркутской области.
- Украинский обозреватель Виталий Портников о том, что ждет страну при президенте Владимире Зеленском.
- Россияне в списке самых богатых жителей Британии. Почему Лондон остается привлекательным городом для российских олигархов.
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13 мая 2019
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