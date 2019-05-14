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ТВ-новости: в Екатеринбурге продолжаются столкновения между сторонниками и противниками строительства храма
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 14 мая:
- Собор, забор и крики "Позор!". Как в Екатеринбурге столкнулись защитники сквера и спортсмены-защитники храма.
- Сотрудники бурятского УФСИНа записали песню о преимуществах своей службы со сценой жестокости по отношению к заключенным.
- Чаепитие в тундре. Как российских оленеводов попытались оштрафовать за встречу, которую приравняли к несанкционированному митингу.
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14 мая 2019
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