ТВ-новости: битва за сквер в Екатеринбурге
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: в Екатеринбурге продолжаются столкновения между сторонниками и противниками строительства храма

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 14 мая:

  • Собор, забор и крики "Позор!". Как в Екатеринбурге столкнулись защитники сквера и спортсмены-защитники храма.
  • Сотрудники бурятского УФСИНа записали песню о преимуществах своей службы со сценой жестокости по отношению к заключенным.
  • Чаепитие в тундре. Как российских оленеводов попытались оштрафовать за встречу, которую приравняли к несанкционированному митингу.
  • 14 мая 2019
Go to next video: "Почему вы все хотите иметь власть над нашими телами?" Реакция на запрет абортов в Алабаме