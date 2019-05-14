ТВ-новости: в Екатеринбурге продолжаются столкновения между сторонниками и противниками строительства храма

Ровшан Аскеров о Мхитаряне, Клоппе и матче "Арсенал"-"Челси" в Баку

Юрген Клопп, наставник клуба "Ливерпуль", который сыграет в финале Лиги Европы, сказал, что не знает, что ели на завтрак люди, которые принимали решение провести финал в Баку. По его словам это решение безответственное. Как в Баку реагируют на критику британцев и власти, и болельщики, - рассказывает знаток клуба "Что? Где? Когда?" бакинец Ровшан Аскеров.