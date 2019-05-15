ТВ-новости: протесты в Екатеринбурге
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ТВ-новости: Екатеринбург – протестная столица России?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 15 мая:

  • Почему выступления против строительства храма - это не только про защиту сквера.
  • Фигурант второго дела об оскорблении Владимира Путина - об оскорблении Владимира Путина.
  • Как хоккеистам из страны футбола удалось пробиться на чемпионат мира и причем здесь команда из Нижнего Новгорода?
  • В Баку, но без "Нефтчи". Что отвечают на критику провести финал Лиги Европы с участием лондонских команд в Азербайджане.
  • 15 мая 2019
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