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ТВ-новости: Екатеринбург – протестная столица России?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 15 мая:
- Почему выступления против строительства храма - это не только про защиту сквера.
- Фигурант второго дела об оскорблении Владимира Путина - об оскорблении Владимира Путина.
- Как хоккеистам из страны футбола удалось пробиться на чемпионат мира и причем здесь команда из Нижнего Новгорода?
- В Баку, но без "Нефтчи". Что отвечают на критику провести финал Лиги Европы с участием лондонских команд в Азербайджане.
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15 мая 2019
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