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На картине Вермеера нашли купидона. Кто его закрасил?
При реставрации картины "Девушка, читающая письмо у открытого окна" Яна Вермеера, эксперты обнаружили картину на картине. В углу изображен купидон.
Ранее предполагалось, что художник сам закрасил изображение купидона, но, как выяснилось, Вермеер этого не делал.
Кто закрасил купидона и как его нашли - в видео Русской службы Би-би-си.
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10 мая 2019
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