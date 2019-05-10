Найден купидо Вермеера
Media playback is unsupported on your device
Видео

На картине Вермеера нашли купидона. Кто его закрасил?

При реставрации картины "Девушка, читающая письмо у открытого окна" Яна Вермеера, эксперты обнаружили картину на картине. В углу изображен купидон.

Ранее предполагалось, что художник сам закрасил изображение купидона, но, как выяснилось, Вермеер этого не делал.

Кто закрасил купидона и как его нашли - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 10 мая 2019
Go to next video: Пигассо: как свинья научилась рисовать и сколько стоят ее картины