Витилиго: как болезнь помогла сделать карьеру топ-модели
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Витилиго: как болезнь помогла сделать карьеру топ-модели

Витилиго - редкое заболевание кожи, которое вызывает частичную пигментацию кожи. Танзанийцу Мики Део нарушение помогло начать многообещающую карьеру модели.

Для многих эта болезнь становится причиной для стеснения, но Мики превратил ее в свою уникальную особенность и преодолел себя.

  • 15 мая 2019
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