Лазарев или Билан? Блиц с представителем России на "Евровидении"
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Лазарев или Билан? Блиц с представителем России на "Евровидении"

"Игра престолов" или Walking Dead? Путин или Трамп? Кетчуп или горчица? Что выбрал Сергей Лазарев?

Русская служба Би-би-си задала любопытные вопросы представителю России на "Евровидении".

На нашем сайте вы можете также найти подробное интервью с Сергеем Лазаревым: Сергей Лазарев: про ЛГБТ-сообщество, соцсети и сына.

  • 16 мая 2019
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