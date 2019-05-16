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Лазарев или Билан? Блиц с представителем России на "Евровидении"
"Игра престолов" или Walking Dead? Путин или Трамп? Кетчуп или горчица? Что выбрал Сергей Лазарев?
Русская служба Би-би-си задала любопытные вопросы представителю России на "Евровидении".
На нашем сайте вы можете также найти подробное интервью с Сергеем Лазаревым: Сергей Лазарев: про ЛГБТ-сообщество, соцсети и сына.
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16 мая 2019
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