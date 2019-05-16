Танцуй как Джаггер
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Танцуй как Джаггер. Солист Rolling Stones восстанавливается после операции

Мик Джаггер выложил в своем "Инстраграме" видео, на котором он бодро танцует. В апреле 75-летний солист Rolling Stones перенес операцию на сердце.

Ранее группа отложила тур по США и Канаде из-за состояния здоровья Джаггера. Отменены 17 концертов.

Представители Rolling Stones сообщили, что Джаггер должен быть готов к концертам уже летом этого года.

  • 16 мая 2019
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