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Видео
Танцуй как Джаггер. Солист Rolling Stones восстанавливается после операции
Мик Джаггер выложил в своем "Инстраграме" видео, на котором он бодро танцует. В апреле 75-летний солист Rolling Stones перенес операцию на сердце.
Ранее группа отложила тур по США и Канаде из-за состояния здоровья Джаггера. Отменены 17 концертов.
Представители Rolling Stones сообщили, что Джаггер должен быть готов к концертам уже летом этого года.
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16 мая 2019
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