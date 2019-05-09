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Видео
"Бессмертный полк". От Москвы до Нью-Йорка
Массовые шествия прошли по всему миру. В Грузии протестовали против "Бессмертного полка" и СССР, а в Киеве на парад принесли портреты вымышленных персонажей.
Что происходило Москве, Тбилиси, Киеве, Лондоне и Нью-Йорке - в видео Русской службы Би-би-си.
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9 мая 2019
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