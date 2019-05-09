"Бессмертный полк". От Москвы до Нью-Йорка.
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"Бессмертный полк". От Москвы до Нью-Йорка

Массовые шествия прошли по всему миру. В Грузии протестовали против "Бессмертного полка" и СССР, а в Киеве на парад принесли портреты вымышленных персонажей.

Что происходило Москве, Тбилиси, Киеве, Лондоне и Нью-Йорке - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 9 мая 2019
Go to next video: ТВ-новости: Бессмертный полк в Тбилиси, Киеве, Риге и Лондоне