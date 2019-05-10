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"Сорвать ации протеста". Зачем Казахстан блокировал соцсети и мессенджеры
В то время, когда бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наблюдал за российской военной техникой на параде Победы в Москве, у него на родине отключали доступ к Телеграму, Фейсбуку и некоторым СМИ.
Это связывали с попытками сорвать акции протеста. Казахстанская прокуратура заявила, что "в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая текущего года в незаконных митингах".
Политолог Расул Жумалы рассказал о блокировках соцсетей в Казахстане.
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10 мая 2019
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