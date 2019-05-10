Почему Казахстан отключает соцсети и мессенджеры
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Сорвать ации протеста". Зачем Казахстан блокировал соцсети и мессенджеры

В то время, когда бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наблюдал за российской военной техникой на параде Победы в Москве, у него на родине отключали доступ к Телеграму, Фейсбуку и некоторым СМИ.

Это связывали с попытками сорвать акции протеста. Казахстанская прокуратура заявила, что "в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая текущего года в незаконных митингах".

Политолог Расул Жумалы рассказал о блокировках соцсетей в Казахстане.

  • 10 мая 2019
Go to next video: ТВ-новости: трибунал ООН рассматривает дело о захвате украинских моряков