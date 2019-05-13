Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Похищенная ИГ: жизнь с психологической травмой
Боевики ИГ (организация запрещена в России) похитили Мариам из деревни в Ираке, когда ей было 12 лет. Девушку насиловали, держали в рабстве и готовили стать смертницей.
- Ненужные семьи "Исламского государства". Что ждет жен и детей боевиков ИГ
- "Это все страшный сон": жены и дети ИГ о возвращении в Россию
Ей удалось сбежать. Но за эти четыре года у нее развился дефект речи и появились психологические проблемы. Но в Ираке очень мало специалистов, способных помочь ей пережить травму.
-
13 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне