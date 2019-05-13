Похищенная ИГ: жизнь с психологической травмой
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Похищенная ИГ: жизнь с психологической травмой

Боевики ИГ (организация запрещена в России) похитили Мариам из деревни в Ираке, когда ей было 12 лет. Девушку насиловали, держали в рабстве и готовили стать смертницей.

Ей удалось сбежать. Но за эти четыре года у нее развился дефект речи и появились психологические проблемы. Но в Ираке очень мало специалистов, способных помочь ей пережить травму.

  • 13 мая 2019
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