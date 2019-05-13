Офис премьер-министра Албании забросали коктейлями Молотова
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В Албании офис премьер-министра забросали коктейлями Молотова

В Тиране, столице Албании, протестующие закидали офис премьер-министра Эди Рамы коктейлями Молотова. Они обвиняют его в коррупции и фальсификациях на выборах.

Многотысячные митинги продолжаются в Албании последние три месяца. Лидер оппозиции призывает продолжать протестовать, пока Рама не покинет свой пост.

  • 13 мая 2019
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