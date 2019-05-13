"Есть такое понятие - любить и защищать родину": Сергея Зверева оштрафовали за пикет
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"Есть такое понятие - любить и защищать родину": Сергея Зверева оштрафовали за пикет

Стилиста Сергея Зверева оштрафовали на 15 000 рублей за одиночный пикет у Красной площади.

Он требовал остановить строительство завода по розливу воды на Байкале.

  • 13 мая 2019
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